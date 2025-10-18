Der TSV Kickers 66 Gonnatal hatte am Samstag kein Glück und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Kelbra mit 0:3 (0:1).

Allstedt/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Thomas Hahn. Der Trainer von Gonnatal musste sein Team bei einer 0:3 (0:1)-Niederlage gegen Kelbra beobachten.

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Artur Khudyi für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Treffer in Minute 43 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Kelbraer legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Illia Nosov der Torschütze (63.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

TSV Kickers 66 Gonnatal gerät 0:2 ins Hintertreffen – 63. Minute

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Florian Steinberg den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:3 verfestigte (72.). Damit war der Erfolg der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Omnitz, Ditscher, Steyer, Siebenhüner, (80. Hagene), Leich, Goldberg, Froeschen (60. Franke), Säcker, Stüber

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi, Nosov (86. Hegenbart), Okapal (83. Angermann), Matschulat (87. Neumann), Gurniak (83. Seliushkov), Shpikula, Eis, Rybak, Tagishi, Steinberg

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140