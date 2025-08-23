Für den TSV Kickers 66 Gonnatal endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 2:3 (0:0).

Allstedt/MTU. Der TSV Kickers 66 Gonnatal und der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 haben sich am Samstag in einem aufregenden Match gemessen und trennten sich 2:3 (0:0).

Diese Partie verlief in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Halbzeit schoss Christopher-Ramon Denzin das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (51.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Leich den Ball ins Netz (52.).

1:1 im Duell zwischen TSV Kickers 66 Gonnatal und SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – 52. Minute

Es folgte eine trefferreiche zweite Halbzeit. Tor Nummer drei schoss Marius Herrmann/Gonnatal (75.), gefolgt von Martin Köhler (SV Rot-Weiß Weißenfels 1951) in Minute 88. Spielstand 2:2.

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Joao Carlos Dos Prazeres Pires den Ball über die Torlinie bugsierte (90.+3). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. Der TSV Kickers 66 Gonnatal rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Paper, Hagene (81. Gaensewich), Siebenhüner (90. Lenneper), Säcker, Stüber, Leich, Töpfer, Ditscher, Omnitz, Goldberg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol, Kopp, Ghebregergis, Krämer, Dos Prazeres Pires, Denzin, Kammler (72. Rothhoff), Stadler (67. Kräuter), Ullmann (87. Köhler), Kopp

Tore: 0:1 Christopher-Ramon Denzin (51.), 1:1 Eric Leich (52.), 2:1 Marius Herrmann (75.), 2:2 Martin Köhler (88.), 2:3 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (90.+3); Schiedsrichter: Michael Kopp (Aken); Assistenten: Marcel Klein, Reinhard Mansfeld; Zuschauer: 110