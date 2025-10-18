Fußball-Landesklasse 6: Am Samstag war der TSV Kickers 66 Gonnatal gegenüber dem SV Kelbra machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Allstedt/MTU. Vor 140 Zuschauern hat sich das Team von Thomas Hahn mit 0:3 (0:1) gegen Kelbra eine Niederlage eingestehen müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Artur Khudyi das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (43.). In der zweiten Halbzeit setzte Kelbra noch einen drauf: In Minute 63 wurde ein weiteres Tor durch Illia Nosov erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Allstedt

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 7

Minute 63: TSV Kickers 66 Gonnatal liegt 0:2 zurück

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der TSV Kickers 66 Gonnatal steckte einmal Gelb ein.

Das letzte Tor der Partie fiel 27 Minuten nach der Halbzeitpause, als Florian Steinberg den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 ausbaute (72.). Damit war der Sieg der Kelbraer gesichert. In Spielminute 85 handelte sich der TSV Kickers 66 Gonnatal noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: TSV Kickers 66 Gonnatal – SV Kelbra

TSV Kickers 66 Gonnatal: Herrmann – Steyer, (80. Hagene), Omnitz, Säcker, Leich, Stüber, Siebenhüner, Ditscher, Goldberg, Froeschen (60. Franke)

SV Kelbra: Mykhailov – Okapal (83. Angermann), Nosov (86. Hegenbart), Eis, Steinberg, Tagishi, Gurniak (83. Seliushkov), Rybak, Shpikula, Matschulat (87. Neumann), Khudyi

Tore: 0:1 Artur Khudyi (43.), 0:2 Illia Nosov (63.), 0:3 Florian Steinberg (72.); Schiedsrichter: Marcel Wolf (Sangherhausen); Assistenten: Thomas Nolte, Charly Jens Leitenberger; Zuschauer: 140