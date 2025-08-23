Für den TSV Großkorbetha endete der 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC RSK Freyburg mit 1:2 (0:2).

Weißenfels/MTU. Das Match zwischen Großkorbetha und Freyburg ist mit einer klaren 1:2 (0:2)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Lukas Töpe für Freyburg traf und nach nur eine Minute die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Freyburger waren aber noch nicht fertig: In Minute 20 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Töpe.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

TSV Großkorbetha liegt 0:2 zurück – 20. Minute

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Nils Thurm, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (90.+5). Der TSV Großkorbetha rutschte auf Platz zehn.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Thurm, Hesse (84. Hoppen), F. F. Knothe, Sommerfeld (76. Berbig), Buchheim, Hartmann, Schenk (62. Lieb), Große, P. Knothe, Küster

FC RSK Freyburg: Derbek – Bagdohn, Sambu (83. Alalo), Töpe (76. Schulz), Weise, Schirner, Schied, Alalo, Kaiser (87. Hüttig), Großmann (70. Kirchhoff), Pereira Nunes (62. Illig)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104