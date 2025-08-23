Kein Punktgewinn für TSV Großkorbetha: Im eigenen Stadion musste das Team am 1. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den FC RSK Freyburg einstecken.

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Nico Hoffmann. Der Trainer von Großkorbetha musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Freyburg beobachten.

Lukas Töpe (FC RSK Freyburg) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Freyburger legten in der 20. Spielminute nach. Wieder war Töpe der Torschütze.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 1

Am Ende der Partie sollte es dem TSV Großkorbetha doch noch gelingen: Das Spiel war schon fünf Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Thurm den Ball aus einem Strafstoß hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für das Team aus Großkorbetha erlangte (90.+5). Die Weißenfelser sind auf Platz zehn gerutscht.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – FC RSK Freyburg

TSV Großkorbetha: Stark – Küster, Große, Thurm, Schenk (62. Lieb), Sommerfeld (76. Berbig), Hesse (84. Hoppen), Buchheim, Hartmann, F. F. Knothe, P. Knothe

FC RSK Freyburg: Derbek – Großmann (70. Kirchhoff), Töpe (76. Schulz), Bagdohn, Pereira Nunes (62. Illig), Alalo, Kaiser (87. Hüttig), Weise, Schirner, Schied, Sambu (83. Alalo)

Tore: 0:1 Lukas Töpe (1.), 0:2 Lukas Töpe (20.), 1:2 Nils Thurm (90.+5); Schiedsrichter: Sven Wunderlich (Halle); Assistenten: Silvio Schaller, Jannis Oude Hengel; Zuschauer: 104