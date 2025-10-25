Der TSV Großkorbetha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

25. Minute: TSV Großkorbetha in Führung dank zwei Treffern von Jonas Schneider – 2:0

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse (74. Hanschke), Binneböse (82. Hoppen), Buchheim, Küster (60. Lieb), P. Knothe, Schneider, Große, F. F. Knothe, Thurm, Hartmann

Sportring Mücheln: Mund – Grosser (73. Kunze), Schubert, Bagehorn (63. Richter), Sommerwerk, Berghammer, Kuhnert, Sell (46. Büttner), Marggraf (46. Lange), Hiersig, Maak

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148