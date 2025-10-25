Der TSV Großkorbetha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jonas Schneider für Großkorbetha traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte (81.). Den Vorsprung der Rivalen konnten die Müchelner aber nicht mehr wettmachen. Der TSV Großkorbetha sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Buchheim, Große, Hesse (74. Hanschke), Thurm, Hartmann, Binneböse (82. Hoppen), Küster (60. Lieb), F. F. Knothe, P. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Maak, Sell (46. Büttner), Schubert, Kuhnert, Marggraf (46. Lange), Grosser (73. Kunze), Sommerwerk, Berghammer, Hiersig, Bagehorn (63. Richter)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148