Der TSV Großkorbetha erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Paul Heiko Schubert den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte (81.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Müchelner aber nicht mehr aufholen. Die Weißenfelser haben sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Große, P. Knothe, Binneböse (82. Hoppen), Buchheim, Küster (60. Lieb), Thurm, Hesse (74. Hanschke), F. F. Knothe, Schneider

Sportring Mücheln: Mund – Marggraf (46. Lange), Sell (46. Büttner), Maak, Kuhnert, Bagehorn (63. Richter), Sommerwerk, Grosser (73. Kunze), Hiersig, Berghammer, Schubert

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148