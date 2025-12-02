Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Jonas Schneider (TSV Großkorbetha) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Minute 56: TSV Großkorbetha führt mit zwei Toren

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

Das finale Tor der Partie fiel 22 Minuten nach der Halbzeitpause, als Schneider den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (67.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Küster (89. Berbig), Hanschke, Hesse, Schneider (80. Roth), Große, F. F. Knothe (72. Schenk), Thurm (72. Binneböse), Seidel, Hartmann, P. Knothe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Grüllmeyer, Buchhorn, Eisler (77. Grübner), Gümül, Hetke, Schröter, Schneider, Kamprath, Dietze (77. Franke), Baum

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73