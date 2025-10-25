Dem TSV Großkorbetha glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 148 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln ein fesselndes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:2 (3:0).

Das erste Tor fiel kurz nach Spielstart, als Jonas Schneider für Großkorbetha traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Weißenfelser legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um die Rivalen einzuholen reichte es allerdings nicht mehr. Der TSV Großkorbetha sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider, Binneböse (82. Hoppen), Buchheim, Thurm, Hesse (74. Hanschke), Hartmann, Große, P. Knothe, Küster (60. Lieb), F. F. Knothe

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Kuhnert, Berghammer, Grosser (73. Kunze), Marggraf (46. Lange), Sell (46. Büttner), Bagehorn (63. Richter), Hiersig, Maak, Sommerwerk

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148