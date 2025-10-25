Der TSV Großkorbetha errang am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 148 Fußballfans einen klaren 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Jonas Schneider für Großkorbetha traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Nur neun Minuten vor Abpfiff gelang es Paul Heiko Schubert, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern (81.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der TSV Großkorbetha sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – F. F. Knothe, Binneböse (82. Hoppen), Thurm, Hartmann, Buchheim, Hesse (74. Hanschke), Große, Schneider, P. Knothe, Küster (60. Lieb)

Sportring Mücheln: Mund – Kuhnert, Sell (46. Büttner), Maak, Schubert, Marggraf (46. Lange), Berghammer, Sommerwerk, Grosser (73. Kunze), Hiersig, Bagehorn (63. Richter)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148