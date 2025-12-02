Dem TSV Großkorbetha gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 73 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Gleich nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha in Minute 56 2:0 in Führung

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

In Minute 67 fiel das letzte Tor der Partie. 22 Minuten nach Anpfiff gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (67.).

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Schneider (80. Roth), F. F. Knothe (72. Schenk), Hanschke, P. Knothe, Große, Thurm (72. Binneböse), Küster (89. Berbig), Seidel, Hesse, Hartmann

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Dietze (77. Franke), Gümül, Buchhorn, Kamprath, Baum, Grüllmeyer, Schneider, Schröter, Hetke, Eisler (77. Grübner)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73