Dem TSV Großkorbetha gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den Sportring Mücheln mit 4:2 (3:0) zu besiegen. 148 Zuschauer waren live dabei.

Gleich nach dem Anstoß schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (10.). Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Wieder war Schneider der Torschütze (25.).

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der TSV Großkorbetha hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, F. F. Knothe, P. Knothe, Binneböse (82. Hoppen), Schneider, Thurm, Buchheim, Küster (60. Lieb), Hesse (74. Hanschke), Große

Sportring Mücheln: Mund – Bagehorn (63. Richter), Maak, Berghammer, Sommerwerk, Kuhnert, Sell (46. Büttner), Hiersig, Schubert, Marggraf (46. Lange), Grosser (73. Kunze)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148