Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der TSV Großkorbetha vor 148 Zuschauern über einen soliden 4:2 (3:0)-Sieg gegen den Sportring Mücheln freuen.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich der TSV Großkorbetha und der Sportring Mücheln am Samstag 4:2 (3:0) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Danach verging nur wenig Zeit, bis ein weiteres Tor – wieder durch Schneider (25.) erzielt wurde.

Doppelpack von Jonas Schneider bringt TSV Großkorbetha 2:0 in Führung – 25. Minute

Und auch Tor Nummer drei und vier konnte der Mücheln-Torwart nicht verhindern (26, 51.). Der Vorsprung des TSV Großkorbetha schien uneinholbar.Doch die Mannschaft um Trainer Toni Feist kämpfte weiter und in Minute 72 gelang Lennert Damian Büttner endlich der langersehnte Gegentreffer. Von neuem Elan beflügelt, holte das Team nach und nach auf. Für den Ausgleich sollte es jedoch nicht mehr reichen. Spielstand 4:1 für den TSV Großkorbetha.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Auf den letzten Drücker, neun Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Paul Heiko Schubert (Mücheln) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen (81.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der TSV Großkorbetha sicherte sich somit Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – Sportring Mücheln

TSV Großkorbetha: Stark – Hartmann, Große, P. Knothe, Thurm, Binneböse (82. Hoppen), Buchheim, F. F. Knothe, Hesse (74. Hanschke), Schneider, Küster (60. Lieb)

Sportring Mücheln: Mund – Grosser (73. Kunze), Schubert, Marggraf (46. Lange), Kuhnert, Hiersig, Maak, Sell (46. Büttner), Berghammer, Sommerwerk, Bagehorn (63. Richter)

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Schneider (25.), 3:0 Jonas Schneider (26.), 4:0 Jonas Schneider (51.), 4:1 Lennert Damian Büttner (72.), 4:2 Paul Heiko Schubert (81.); Schiedsrichter: Thomas Witter (Wittenberg); Assistenten: Justin Geese, Toni Wollmann; Zuschauer: 148