Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 43 Zuschauern einen klaren 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II.

Weißenfels/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zog eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SSC Weißenfels II kassierte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (19.). Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ralph Marschhausen den Ball ins Netz.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf baut Vorsprung auf 2:0 aus – 45. Minute

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur kurz darauf gelang es Tim Lehmann, den Ball ins Netz zu befördern und den Weißenfelsern noch ein Tor zu bescheren (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Lewinski (46. Beier), Hempel (58. Deckner), Khodadadkheyl, Woithe, Hähnel, Elmi (71. Goltz), Horstka, Rutz, Marschhausen, Tytko

SSC Weißenfels II: Förster – Hauer, Baust, Häcker (46. Karl), Scheiding, Ducke, Barnickel, Haufe (71. Roy), Säuberlich (46. Lehmann), Thormann, Kresse (82. Maas)

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43