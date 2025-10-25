Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 25 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Am Samstag konnte das Publikum auf dem Sportplatz Wengelsdorf eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Weißenfelser gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Kontrahenten aus Sangerhausen.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

Das finale Tor der Partie fiel 28 Minuten nach der Halbzeitpause, als Elmi den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (73.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Zimmermann, Marschhausen, Hempel, Hähnel, Woithe, Goltz (73. Wolf), Erovic, Elmi, Beier, Lewinski

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (46. Schneider), Stöhr, Eisler, Schröter (60. Kamprath), Grüllmeyer (76. Grübner), Dietze, Buchhorn, Lange, Fuhrmann (60. Gümül), Baum

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25