Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Erfolg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

SV Wacker 1919 Wengelsdorf Kopf an Kopf mit Sportring Mücheln – 1:1 in Minute 86

Am Ende der Partie sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für das Aufgebot aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Lewinski (79. Khodadadkheyl), Hempel, Beier (59. Goltz), Osmanaj (70. Deckner), Marschhausen, Erovic, Horstka, Brovii, Rutz, Hähnel

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (71. Richter), Bagehorn (66. Sell), Meyer (53. Saddei), Kuhnert, Schubert, Marggraf, Maak (78. Kunze), Sommerwerk, Semmer (47. Adamski), Grosser

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95