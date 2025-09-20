Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Die erste Hälfte des Spiels verlief torlos. Erst in der Nachspielzeit schoss Dmytro Horstka das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.). Erst nach dem Seitenwechsel konnten sich die Müchelner revanchieren: In Minute 86 wurde das Gegentor durch Paul Heiko Schubert erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Am Ende des Duells sollte es dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Ralph Marschhausen den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Wengelsdorf sicherte (90.+2). Die Weißenfelser haben sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Marschhausen, Hempel, Brovii, Horstka, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Beier (59. Goltz), Hähnel, Erovic, Osmanaj (70. Deckner), Rutz

Sportring Mücheln: Mund – Schubert, Berghammer (71. Richter), Kuhnert, Bagehorn (66. Sell), Maak (78. Kunze), Grosser, Marggraf, Meyer (53. Saddei), Semmer (47. Adamski), Sommerwerk

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95