Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Am Samstag haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

1:1 für SV Wacker 1919 Wengelsdorf und Sportring Mücheln – 86. Minute

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Hähnel, Osmanaj (70. Deckner), Hempel, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Erovic, Horstka, Beier (59. Goltz), Marschhausen, Brovii, Rutz

Sportring Mücheln: Mund – Meyer (53. Saddei), Marggraf, Sommerwerk, Grosser, Bagehorn (66. Sell), Berghammer (71. Richter), Schubert, Semmer (47. Adamski), Maak (78. Kunze), Kuhnert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95