Einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln fuhr der SV Wacker 1919 Wengelsdorf am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 ein.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem packenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit wurden die Zuschauer in der Nachspielzeit doch noch mit einem Tor belohnt, als Dmytro Horstka für Wengelsdorf traf und nach einer ersten Spielhälfte ohne Treffer in Nachspielminute 1 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

86. Minute SV Wacker 1919 Wengelsdorf auf Augenhöhe mit Sportring Mücheln – 1:1

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Ralph Marschhausen, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und damit dem Weißenfelser Team den Sieg zu bescheren (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz acht gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Rutz, Erovic, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Hempel, Beier (59. Goltz), Horstka, Osmanaj (70. Deckner), Marschhausen, Brovii, Hähnel

Sportring Mücheln: Mund – Berghammer (71. Richter), Semmer (47. Adamski), Bagehorn (66. Sell), Sommerwerk, Meyer (53. Saddei), Maak (78. Kunze), Grosser, Kuhnert, Schubert, Marggraf

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95