Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten die Gäste aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Hussein Elmi (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nach 30 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Minute 73: SV Wacker 1919 Wengelsdorf vorne dank zwei Treffern von Hussein Elmi – 2:0

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter eingreifen. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 auszubauen (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Hähnel, Hempel, Marschhausen, Elmi, Lewinski, Erovic, Zimmermann, Goltz (73. Wolf), Woithe, Beier

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Fuhrmann (60. Gümül), Schröter (60. Kamprath), Buchhorn, Lange, Yadlos (46. Schneider), Eisler, Dietze, Grüllmeyer (76. Grübner), Baum, Stöhr

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25