Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf erzielte am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 25 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II.

Weißenfels/MTU. Die 25 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen das Team aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

73. Minute: SV Wacker 1919 Wengelsdorf vorne dank zwei Treffern von Hussein Elmi – 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte einmal Gelb. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel der finale Treffer der Partie. 28 Minuten nach der Pause gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Beier, Woithe, Goltz (73. Wolf), Elmi, Zimmermann, Lewinski, Hähnel, Marschhausen, Hempel

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Stöhr, Buchhorn, Schröter (60. Kamprath), Yadlos (46. Schneider), Dietze, Baum, Lange, Grüllmeyer (76. Grübner), Fuhrmann (60. Gümül), Eisler

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25