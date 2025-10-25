Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf glückte es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 25 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 25 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Sangerhausen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Hussein Elmi kickt SV Wacker 1919 Wengelsdorf in 2:0-Führung – 73. Minute

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste einmal Gelb hinnehmen. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

28 Minuten nach der Pause konnte Elmi (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (73.). Mit 2:0 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Lewinski, Hempel, Elmi, Hähnel, Goltz (73. Wolf), Zimmermann, Erovic, Woithe, Beier, Marschhausen

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Yadlos (46. Schneider), Schröter (60. Kamprath), Eisler, Dietze, Stöhr, Baum, Grüllmeyer (76. Grübner), Lange, Buchhorn, Fuhrmann (60. Gümül)

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25