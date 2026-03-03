Am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 43 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Weißenfels/MTU. Die 43 Besucher auf dem Sportplatz Wengelsdorf haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). In Minute 14 schoss Christoph Hähnel das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. In den folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SSC Weißenfels II musste jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen (19.). Die Weißenfelser legten in der 45. Spielminute nach. Diesmal war Ralph Marschhausen der Torschütze.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf in Minute 45 2:0 in Führung

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Schon drei Minuten später konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Hähnel, Elmi (71. Goltz), Lewinski (46. Beier), Hempel (58. Deckner), Marschhausen, Rutz, Khodadadkheyl, Woithe, Tytko, Horstka

SSC Weißenfels II: Förster – Haufe (71. Roy), Säuberlich (46. Lehmann), Thormann, Ducke, Scheiding, Hauer, Häcker (46. Karl), Kresse (82. Maas), Baust, Barnickel

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43