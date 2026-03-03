Dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf gelang es am 14. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SSC Weißenfels II mit 4:1 (2:0) zu besiegen. 43 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 43 Besuchern auf dem Sportplatz Wengelsdorf geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Weißenfelser (10.). Christoph Hähnel (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte 14 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder zur Tat schreiten. Der SSC Weißenfels II kassierte jetzt einmal Gelb sowie einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis (19.). Die Weißenfelser waren aber noch nicht fertig: In Minute 45 wurde das zweite Tor durch Ralph Marschhausen erzielt.

SV Wacker 1919 Wengelsdorf führt nach 45 Minuten 2:0

Der Siegeszug der Weißenfelser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Steffen Schülert im gegnerischen Tor. Stephan Woithe traf in Minute 47 und Tim Beier in Minute 57. Spielstand 4:0 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 14

Nur drei Minuten später konnte Tim Lehmann (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Weißenfels erzielen (60.). In Spielminute 78 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – SSC Weißenfels II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler (33. Wasewitz) – Tytko, Hempel (58. Deckner), Elmi (71. Goltz), Marschhausen, Khodadadkheyl, Lewinski (46. Beier), Horstka, Hähnel, Rutz, Woithe

SSC Weißenfels II: Förster – Scheiding, Haufe (71. Roy), Baust, Säuberlich (46. Lehmann), Hauer, Häcker (46. Karl), Kresse (82. Maas), Ducke, Barnickel, Thormann

Tore: 1:0 Christoph Hähnel (14.), 2:0 Ralph Marschhausen (45.), 3:0 Stephan Woithe (47.), 4:0 Tim Beier (57.), 4:1 Tim Lehmann (60.); Zuschauer: 43