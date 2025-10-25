Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf vor 25 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Das Spiel blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten schoss Hussein Elmi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

Doppelpack von Hussein Elmi bringt SV Wacker 1919 Wengelsdorf 2:0 in Führung – Minute 73

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II steckte einmal Gelb ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Ronald Geipel.

In Minute 73 fiel das letzte Tor der Partie. 28 Minuten nach Anpfiff gelang es Elmi, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (73.). In Spielminute 92 handelte sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – VfB 1906 Sangerhausen II

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Riedel – Erovic, Elmi, Goltz (73. Wolf), Zimmermann, Marschhausen, Hähnel, Beier, Lewinski, Hempel, Woithe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Buchhorn, Baum, Grüllmeyer (76. Grübner), Yadlos (46. Schneider), Stöhr, Dietze, Schröter (60. Kamprath), Eisler, Fuhrmann (60. Gümül), Lange

Tore: 1:0 Hussein Elmi (30.), 2:0 Hussein Elmi (73.); Zuschauer: 25