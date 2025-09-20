Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf ein 2:1 (1:0)-Heimsieg über den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Nach einem spannenden Spiel haben sich der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln am Samstag 2:1 (1:0) getrennt.

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Paul Heiko Schubert der Torschütze (86.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

1:1 Ausgleich im Spiel SV Wacker 1919 Wengelsdorf gegen Sportring Mücheln – Minute 86

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Spielminute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Hempel, Rutz, Hähnel, Erovic, Brovii, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Osmanaj (70. Deckner), Horstka, Beier (59. Goltz), Marschhausen

Sportring Mücheln: Mund – Marggraf, Semmer (47. Adamski), Bagehorn (66. Sell), Schubert, Meyer (53. Saddei), Berghammer (71. Richter), Grosser, Sommerwerk, Maak (78. Kunze), Kuhnert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95