Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 2:1 (1:0)-Heimsieg gegen den Sportring Mücheln.

Weißenfels/MTU. Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf und der Sportring Mücheln haben sich am Samstag in einem aufregenden Spiel gemessen und trennten sich 2:1 (1:0).

Dmytro Horstka (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte in Minute 1 der Nachspielzeit, nach einer sonst torlosen ersten Halbzeit, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor konnten die Müchelner in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Paul Heiko Schubert den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In der Nachspielzeit nutzte der SV Wacker 1919 Wengelsdorf noch einmal die Gelegenheit. In der zweiten Minute konnte Ralph Marschhausen (Wengelsdorf) den Ball mit einem Strafstoß über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Weißenfelser Mannschaft erzielen (90.+2). Der SV Wacker 1919 Wengelsdorf sicherte sich somit Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SV Wacker 1919 Wengelsdorf – Sportring Mücheln

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Wasewitz (11. Riedel) – Osmanaj (70. Deckner), Horstka, Erovic, Hähnel, Beier (59. Goltz), Hempel, Rutz, Lewinski (79. Khodadadkheyl), Marschhausen, Brovii

Sportring Mücheln: Mund – Meyer (53. Saddei), Maak (78. Kunze), Semmer (47. Adamski), Grosser, Kuhnert, Berghammer (71. Richter), Marggraf, Bagehorn (66. Sell), Sommerwerk, Schubert

Tore: 1:0 Dmytro Horstka (45.+1), 1:1 Paul Heiko Schubert (86.), 2:1 Ralph Marschhausen (90.+2); Schiedsrichter: Marcel Klein (Dessau-Roßlau); Assistenten: Fred Heinrich, Lucas Rettig; Zuschauer: 95