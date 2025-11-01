Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hatte am Samstag keinen Erfolg und verlor die Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SSC Weißenfels II mit 0:2 (0:0).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 verliert auf dem heimischen Platz mit 0:2 gegen SSC Weißenfels II

Weißenfels/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Jan Freudenberg. Der Trainer von Weißenfels musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Weißenfels beobachten.

Nach einer trefferlosen ersten Halbzeit gingen die Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war bereits in vollem Schwung, als Phillip Kopp für Weißenfels traf und in Minute 61 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 9

66. Minute: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 liegt 0:2 zurück

Nur fünf Minuten später konnte Brian Olajide (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (66.). Mit 2:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz. In Spielminute 89 handelte sich der SSC Weißenfels II noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 rutschte dennoch auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SSC Weißenfels II

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – L. Kopp, Freudenberg, Krämer, Dos Prazeres Pires (63. Ghebregergis), Kräuter (69. L. Schmidt), Schell, Kowol (69. Drischmann), F. Kopp, Köhler (46. Brendel), Rothhoff

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (71. Roy), Beyer (85. Maas), Barnickel, Ducke (65. Petrick), Olajide (79. Karl), Kresse (46. Scherbaum), Thormann, Schumann, Scheiding, Kopp

Tore: 0:1 Phillip Kopp (61.), 0:2 Brian Olajide (66.); Schiedsrichter: Andreas Kurth (Sangerhausen); Assistenten: Maik Ziener, Steven-Henry Burkhardt; Zuschauer: 99