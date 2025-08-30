Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Großgrimma freuen.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Großgrimma: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit drei Toren in Führung. Endstand: 4:1 (1:1).

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

Minute 43 SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 auf Augenhöhe mit SV Großgrimma – 1:1

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Großgrimma steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spielerwechsel nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Hannes Stadler ersetzte Tom Kammler und Linus Schmidt kam rein für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Schluss gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um die Kontrahenten einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – F. Kopp, Kammler (80. Stadler), Krämer (84. Simon), L. Kopp, Köhler, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), Ghebregergis (83. L. Schmidt), Kräuter, Freudenberg, Kowol

SV Großgrimma: Meißner – Krobitzsch, Weidner, Beyenbach (74. Pillert), Baum (61. Schneider), Rackowitz, Angeli, Witt, Bauer, Beyer (74. Wöpe), Göbel

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45