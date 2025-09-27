Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. In einer schlagartigen Kehrtwende hat der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 nach einem klaren Rückstand den FC RSK Freyburg mit einem 4:1 (0:1) bezwungen.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und brachte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Die Weißenfelser legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Christopher-Ramon Denzin der Torschütze (58.).

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 Kopf an Kopf mit FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Ein letzter Treffer folgte kurz danach, als Denzin den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 sicherte sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), F. Kopp, Rothhoff, Ullmann, Schell (84. Drischmann), Krämer, Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Kowol (89. Köhler), Denzin

FC RSK Freyburg: Madeja – Sambu, Töpe, Pereira Nunes, Schied (56. Beyer), Rosenberg (86. Hüttig), Weise, Kaiser, Krumbholz, Großmann, Schirner

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69