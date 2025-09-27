Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 69 Fußballfans über einen soliden 4:1 (0:1)-Erfolg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Freyburgern eine unverhoffte Führung (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Christopher-Ramon Denzin erzielt.

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 und FC RSK Freyburg – 1:1 in Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Nur kurz darauf gelang es Denzin, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser sicherten sich somit Platz vier.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Kräuter, Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Schell (84. Drischmann), Denzin, Krämer, Kowol (89. Köhler), Ullmann, L. Kopp (74. Schmidt), F. Kopp

FC RSK Freyburg: Madeja – Krumbholz, Töpe, Schirner, Rosenberg (86. Hüttig), Pereira Nunes, Schied (56. Beyer), Kaiser, Sambu, Weise, Großmann

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69