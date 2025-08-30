Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Großgrimma mit 4:1 (1:1) zu besiegen. 45 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Großgrimma am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (1:1)-Sieg für das Team aus Weißenfels.

Max Rackowitz traf für den SV Großgrimma in Minute 13 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 kassierte einmal Gelb (33.). Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SV Großgrimma musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

wechselten in den letzten Minuten nochmal aus. Hannes Stadler wurde für Tom Kammler eingesetzt und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. musste noch einmal Gelb hinnehmen. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Nick Simon, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Rivalen aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Weißenfelser haben sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), F. Kopp, Kammler (80. Stadler), Freudenberg, Köhler, Kowol, Krämer (84. Simon), Ghebregergis (83. L. Schmidt), L. Kopp, Kräuter

SV Großgrimma: Meißner – Witt, Rackowitz, Beyenbach (74. Pillert), Weidner, Beyer (74. Wöpe), Bauer, Baum (61. Schneider), Göbel, Angeli, Krobitzsch

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45