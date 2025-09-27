Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 errang am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 69 Zuschauern einen klaren 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Freyburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Erfolg für das Team aus Weißenfels.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Christopher-Ramon Denzin den Ball ins Netz.

1:1 Ausgleich im Spiel SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gegen FC RSK Freyburg – Minute 58

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Unmittelbar darauf gelang es Denzin, den Ball erneut ins Netz zu befördern (90.+1). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kowol (89. Köhler), F. Kopp, Denzin, Kräuter, L. Kopp (74. Schmidt), Schell (84. Drischmann), Krämer, Rothhoff, Ullmann, Dos Prazeres Pires (56. Kammler)

FC RSK Freyburg: Madeja – Großmann, Pereira Nunes, Sambu, Krumbholz, Weise, Rosenberg (86. Hüttig), Kaiser, Töpe, Schied (56. Beyer), Schirner

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69