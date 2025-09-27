Am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 69 Zuschauern über einen soliden 4:1 (0:1)-Sieg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Weißenfels/MTU. Im Spiel zwischen Weißenfels und Freyburg am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 4:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Weißenfels.

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Weißenfelser Gastgeber bereit: Kurz vor Ende der ersten Halbzeit, in Minute 37, lenkte Ciprian Ungureanu den Ball ins eigene Tor und brachte den Freyburgern unerwartet die Führung (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 58 wurde das zweite Tor durch Christopher-Ramon Denzin erzielt.

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Denzin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr ausgleichen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Die Weißenfelser haben sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Schell (84. Drischmann), L. Kopp (74. Schmidt), F. Kopp, Kräuter, Rothhoff, Krämer, Kowol (89. Köhler), Dos Prazeres Pires (56. Kammler), Denzin, Ullmann

FC RSK Freyburg: Madeja – Rosenberg (86. Hüttig), Schirner, Krumbholz, Weise, Kaiser, Pereira Nunes, Großmann, Töpe, Sambu, Schied (56. Beyer)

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69