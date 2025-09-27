Dem SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gelang es am 5. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 4:1 (0:1) zu besiegen. 69 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Weißenfels/MTU. Weißenfels – Freyburg: Nachdem der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit drei Treffern Vorsprung. Endstand: 4:1 (0:1).

Die Weißenfelser Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in einer ersten Spielhälfte bis dahin ohne Tore in Minute 37 dann von Ciprian Ungureanu ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies verschaffte den Freyburgern eine unverhoffte Führung (37.). In der zweiten Halbzeit setzte Weißenfels noch einen drauf: In Minute 58 wurde ein weiteres Tor durch Christopher-Ramon Denzin erzielt.

58. Minute SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 gleichauf mit FC RSK Freyburg – 1:1

Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Leon Kopp konnte seinem Team in Minute 72 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Freyburg. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 11 (86.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 27.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 5

Der letzte Treffer folgte unmittelbar danach, als Denzin den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte (90.+1). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr aufholen. In Spielminute 93 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz vier gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – FC RSK Freyburg

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Rothhoff, Krämer, Kräuter, Denzin, L. Kopp (74. Schmidt), Kowol (89. Köhler), Schell (84. Drischmann), F. Kopp, Ullmann, Dos Prazeres Pires (56. Kammler)

FC RSK Freyburg: Madeja – Schirner, Töpe, Schied (56. Beyer), Großmann, Sambu, Weise, Krumbholz, Kaiser, Pereira Nunes, Rosenberg (86. Hüttig)

Tore: 0:1 Ciprian Ungureanu (37.), 1:1 Christopher-Ramon Denzin (58.), 2:1 Leon Kopp (72.), 3:1 Christopher-Ramon Denzin (86.), 4:1 Christopher-Ramon Denzin (90.+1); Schiedsrichter: Steven-Henry Burkhardt (Mansfeld); Assistenten: Rainer Burow, Jürgen Müller; Zuschauer: 69