Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 vor 45 Fußballfans über einen soliden 4:1 (1:1)-Erfolg gegen den SV Großgrimma freuen.

Max Rackowitz (SV Großgrimma) netzte 13 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 steckte einmal Gelb ein (33.). Aber die Weißenfelser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 43 wurde das Gegentor durch Joao Carlos Dos Prazeres Pires erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der SV Großgrimma kassierte jetzt einmal Gelb. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Weißenfels' Mienab Ghebregergis konnte seinem Team in Minute 70 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Großgrimma. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 16 (76.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Minuten versuchten durch Spieleraustausch nochmal neue Energie auf den Platz zu bringen. Hannes Stadler kam rein für Tom Kammler und Linus Schmidt für Mienab Ghebregergis. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte. Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut intervenieren. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 e.V. steckte noch einmal Gelb ein. Der SV Großgrimma hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte hatten sie bereits.

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Nick Simon (Weißenfels) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 hat sich somit Platz zwei gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 – SV Großgrimma

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kräuter, Krämer (84. Simon), F. Kopp, Freudenberg, Ghebregergis (83. L. Schmidt), Köhler, Dos Prazeres Pires (84. Rothhoff), L. Kopp, Kowol, Kammler (80. Stadler)

SV Großgrimma: Meißner – Baum (61. Schneider), Krobitzsch, Rackowitz, Beyer (74. Wöpe), Bauer, Göbel, Beyenbach (74. Pillert), Weidner, Angeli, Witt

Tore: 0:1 Max Rackowitz (13.), 1:1 Joao Carlos Dos Prazeres Pires (43.), 2:1 Mienab Ghebregergis (70.), 3:1 Leon Kopp (76.), 4:1 Nick Simon (89.); Schiedsrichter: Nils Schäfer (Merseburg); Assistenten: Guntram Beck, Sascha Ließmann; Zuschauer: 45