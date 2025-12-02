Dem SV Kelbra gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den BSC 99 Laucha mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 60 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 60 Besuchern auf dem Sportplatz Kelbra geboten. Die Kelbraer waren den Gästen aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Elf von Andreas Kundlatsch vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Illia Nosov das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (45.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

55. Minute: SV Kelbra baut Führung auf 2:0 aus

Der letzte Treffer fiel nur kurz nach dem Seitenwechsel. Zehn Minuten nach Anpfiff gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu erweitern (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Khudyi (76. Hegenbart), Seliushkov, Matschulat, Okapal, Gurniak, Rybak, Shpikula, Conde (73. Eßrich), Nosov, Sommer

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Schmidt, Keidel, Bothe, Schumann, Riesen, Hahnemann, Thieme, Saal, Schaer (76. Fahnert), Krentz

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60