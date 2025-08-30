Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Fußballfans über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans auf dem Sportplatz Kelbra eine erfolgreiche Heimpartie verfolgen. Die Kelbraer gewannen souverän mit 4:1 (2:0) gegen die Rivalen aus Weißenfels.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte nur zehn Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Eric Okapal den Ball ins Netz.

SV Kelbra liegt in Minute 44 2:0 vorn

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Ein Ball nach dem anderen landete im Kasten des Torwarts. Zwei Mal mussten sie im Laufe des Spiels noch einstecken. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Barthel, Okapal (86. Angermann), Tagishi, Matschulat, Rybak, Eis, Conde, Hegenbart (62. Khudyi), Shpikula

SSC Weißenfels II: Magul – Barnickel, Scheiding, Hauer (70. Roy), Petrick, Häcker, Scherbaum, Karl (86. Apel), Ducke, Baust, Kresse

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51