Am 2. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SV Kelbra vor 51 Zuschauern über einen soliden 4:1 (2:0)-Sieg gegen den SSC Weißenfels II freuen.

Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte nur zehn Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 44 wurde ein weiteres Tor durch Eric Okapal erzielt.

SV Kelbra baut Vorsprung auf 2:0 aus – 44. Minute

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Mannschaft aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Eis, Tagishi, Nosov, Hegenbart (62. Khudyi), Okapal (86. Angermann), Barthel, Rybak, Conde, Matschulat, Shpikula

SSC Weißenfels II: Magul – Scheiding, Barnickel, Ducke, Petrick, Karl (86. Apel), Scherbaum, Hauer (70. Roy), Häcker, Kresse, Baust

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51