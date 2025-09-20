Der SV Kelbra errang am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem spannenden Duell haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Gleich nach dem Anstoß schoss Maximiliano Exequiel Conde das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

SV Kelbra führt mit 2:0 – Minute 18

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

Das finale Tor der Partie fiel 26 Minuten nach der Pause, als Knothe den Ball erneut über die Torlinie bugsierte (71.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Weißenfelser aber nicht mehr wettmachen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov (75. Khudyi), Tagishi, Shpikula, Conde (90. Steinberg), Eis, Rybak, Okapal (83. Hegenbart), Gurniak, Matschulat, Barthel

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Knothe, Hartmann, Berbig (65. Binneböse), Schneider, Lieb, Reinschmied, Pschribülla (83. Bader), Knothe, Hoppen, Küster

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55