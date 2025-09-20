Der SV Kelbra sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem fesselnden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Maximiliano Exequiel Conde (SV Kelbra) netzte nur eine Minute nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde das zweite Tor durch Nazar Rybak erzielt.

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Knothe (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Gurniak, Okapal (83. Hegenbart), Tagishi, Rybak, Shpikula, Eis, Nosov (75. Khudyi), Barthel, Matschulat, Conde (90. Steinberg)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hoppen, Pschribülla (83. Bader), Knothe, Hartmann, Knothe, Berbig (65. Binneböse), Schneider, Küster, Lieb, Reinschmied

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55