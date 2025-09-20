Am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 gelang dem SV Kelbra ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha haben sich am Samstag in einem packenden Match gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Maximiliano Exequiel Conde für Kelbra traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Nazar Rybak den Ball ins Netz.

Minute 18: SV Kelbra liegt mit 2:0 vorne

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Knothe (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (71.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat, Okapal (83. Hegenbart), Rybak, Nosov (75. Khudyi), Eis, Barthel, Tagishi, Shpikula, Gurniak, Conde (90. Steinberg)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Lieb, Reinschmied, Pschribülla (83. Bader), Hoppen, Knothe, Knothe, Schneider, Hartmann, Küster, Berbig (65. Binneböse)

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55