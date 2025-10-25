Dem SV Kelbra gelang es am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 mit 3:0 (0:0) zu besiegen. 40 Zuschauer waren live dabei.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst gestartet, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und neun Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (54.) dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

SV Kelbra in Minute 65 2:0 in Führung

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach Anpfiff gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 zu festigen (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Matschulat (90. Neumann), Shpikula, Barthel, Eßrich (82. Bornkessel), Eis, Rybak, Khudyi, Nosov, Tagishi (71. Hegenbart), Gurniak

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Kopp, Rothhoff, Köhler, Drischmann, Kopp, Schell (59. Ghebregergis), Kräuter, Ullmann, Dos Prazeres Pires, Kowol

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40