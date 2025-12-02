Der SV Kelbra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

2:0 Vorsprung für SV Kelbra – 55. Minute

Der letzte Treffer fiel wenige Momente nach dem Seitenwechsel. Zehn Minuten nach Anstoß gelang es Henrik Sommer, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (55.). Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Nosov, Shpikula, Seliushkov, Matschulat, Sommer, Conde (73. Eßrich), Okapal, Khudyi (76. Hegenbart), Rybak, Gurniak

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Bothe, Schumann, Schmidt, Hahnemann, Saal, Riesen, Thieme, Keidel, Krentz, Schaer (76. Fahnert)

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60