Kelbra/MTU. Die 51 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer besiegten die Gäste aus Weißenfels mit 4:1 (2:0) souverän.

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jaroslav Shpikula für Kelbra traf und nach nur zehn Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Kelbraer legten in der 44. Minute nach. Diesmal war Eric Okapal der Torschütze.

Der Siegeszug der Kelbraer brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Andreas Kundlatsch im gegnerischen Tor. Illia Nosov traf in Minute 51 und Shpikula in Minute 56. Spielstand 4:0 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 2

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch sechs Minuten bis zum Abpfiff, als Arthur Ducke den Ball über die Torlinie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Weißenfels erlangte (84.).

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SSC Weißenfels II

SV Kelbra: Mykhailov – Barthel, Shpikula, Rybak, Tagishi, Hegenbart (62. Khudyi), Matschulat, Conde, Eis, Okapal (86. Angermann), Nosov

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (70. Roy), Barnickel, Scheiding, Baust, Petrick, Ducke, Karl (86. Apel), Scherbaum, Häcker, Kresse

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (10.), 2:0 Eric Okapal (44.), 3:0 Illia Nosov (51.), 4:0 Jaroslav Shpikula (56.), 4:1 Arthur Ducke (84.); Schiedsrichter: Robin Zenthöfer (Halle); Assistenten: Luay Maslmani, Sanny Sohal Fiedler; Zuschauer: 51