Der SV Kelbra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen das Team aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch am Ende der ersten Halbzeit, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

55. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Henrik Sommer den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (55.). Damit war der Triumph der Kelbraer gesichert. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (73. Eßrich), Sommer, Khudyi (76. Hegenbart), Seliushkov, Nosov, Matschulat, Gurniak, Rybak, Shpikula, Okapal

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Riesen, Schumann, Hahnemann, Thieme, Keidel, Bothe, Krentz, Schmidt, Schaer (76. Fahnert), Saal

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60