Am 8. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der SV Kelbra vor 40 Zuschauern über einen soliden 3:0 (0:0)-Sieg gegen den SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 freuen.

Kelbra/MTU. Die 40 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Weißenfels mit 3:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Jaroslav Shpikula (SV Kelbra) netzte in der 9. Minute der zweiten Spielhälfte (54.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor fiel schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Illia Nosov den Ball ins Netz (65.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 25.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 8

65. Minute: SV Kelbra mit 2:0 Vorsprung

In Minute 79 fiel der finale Treffer der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Luca Connor Matschulat, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 3:0 auszubauen (79.). In Spielminute 80 handelte sich der SV Rot-Weiß Weißenfels 1951 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – SV Rot-Weiß Weißenfels 1951

SV Kelbra: Mykhailov – Tagishi (71. Hegenbart), Khudyi, Eis, Gurniak, Barthel, Rybak, Shpikula, Matschulat (90. Neumann), Eßrich (82. Bornkessel), Nosov

SV Rot-Weiß Weißenfels 1951: Ungureanu – Drischmann, Kowol, Schell (59. Ghebregergis), Kräuter, Dos Prazeres Pires, Köhler, Kopp, Ullmann, Kopp, Rothhoff

Tore: 1:0 Jaroslav Shpikula (54.), 2:0 Illia Nosov (65.), 3:0 Luca Connor Matschulat (79.); Schiedsrichter: Norman Ebert (Sandersdorf); Assistenten: Philip Müller, Sander Hahnwald; Zuschauer: 40