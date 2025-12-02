Der SV Kelbra errang am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 vor 60 Zuschauern einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den BSC 99 Laucha.

Kelbra/MTU. Die 60 Besucher auf dem Sportplatz Kelbra haben am Samstag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Kelbraer schlugen die Gäste aus Laucha mit 2:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg) eine Gelbe Karte an die Gäste (36.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Andreas Kundlatsch, als Illia Nosov für Kelbra traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 45 dann dem Gastgeber einen Vorteil sicherte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SV Kelbra führt nach 55 Minuten 2:0

Kaum waren die Spieler wieder auf dem Platz, fiel dann schon der letzte Treffer, als Henrik Sommer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (55.). Damit war der Triumph der Kelbraer entschieden. Die Gegner vom SV Kelbra beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Kelbraer haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – BSC 99 Laucha

SV Kelbra: Mykhailov – Conde (73. Eßrich), Matschulat, Rybak, Gurniak, Sommer, Seliushkov, Khudyi (76. Hegenbart), Okapal, Shpikula, Nosov

BSC 99 Laucha: Schöneburg – Saal, Schaer (76. Fahnert), Krentz, Thieme, Bothe, Schumann, Riesen, Keidel, Schmidt, Hahnemann

Tore: 1:0 Illia Nosov (45.), 2:0 Henrik Sommer (55.); Schiedsrichter: Marco Mollenhauer (Bad Dürrenberg); Assistenten: Andreas Kräbel, Sascha Ließmann; Zuschauer: 60