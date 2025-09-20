Der SV Kelbra sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den TSV Großkorbetha.

Kelbra/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der SV Kelbra und der TSV Großkorbetha am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Maximiliano Exequiel Conde das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (1.). Die Kelbraer waren aber noch nicht fertig: In Minute 18 wurde ein weiteres Tor durch Nazar Rybak erzielt.

18. Minute: SV Kelbra führt mit zwei Toren

Tor Nummer drei schoss Franz Friedrich Knothe für Großkorbetha (22.). Die Partie blieb spannend. Eric Okapal traf für Kelbra (49). Spielstand 3:1 für den SV Kelbra.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 15.00 Uhr

Austragungsort: Kelbra

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 4

In Minute 71 fiel der finale Treffer der Partie. 26 Minuten nach Anpfiff gelang es Knothe, den Ball erneut ins Netz zu befördern (71.). Um die Gegner einzuholen reichte es jedoch nicht mehr. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Kelbra wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom TSV Großkorbetha beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: SV Kelbra – TSV Großkorbetha

SV Kelbra: Mykhailov – Rybak, Shpikula, Eis, Matschulat, Gurniak, Conde (90. Steinberg), Tagishi, Nosov (75. Khudyi), Barthel, Okapal (83. Hegenbart)

TSV Großkorbetha: Bartzschke – Hoppen, Knothe, Küster, Pschribülla (83. Bader), Reinschmied, Berbig (65. Binneböse), Hartmann, Lieb, Schneider, Knothe

Tore: 1:0 Maximiliano Exequiel Conde (1.), 2:0 Nazar Rybak (18.), 2:1 Franz Friedrich Knothe (22.), 3:1 Eric Okapal (49.), 3:2 Franz Friedrich Knothe (71.); Schiedsrichter: Leon Gabriel Radtke (Leipzig); Assistenten: Heinz Malsch, Kay Obenhaupt; Zuschauer: 55